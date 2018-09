13.09.2018, 17:53 Uhr

Ein 8-jähriger Schüler wird beim Spielen auf einem Spielplatz in Sirnitz schwer verletzt.

SIRNITZ. Am 13. September gegen 12.30 Uhr war ein 8-jähriger Schüler auf einem Spielplatz in seiner Heimatgemeinde Sirnitz beim Spielen. Dabei kam er ohne Fremdeinwirkung unglücklich zu Sturz.Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach ärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt/WS geflogen.