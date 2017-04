Leeb gewinnt Primus 2017

28.04.2017, 14:50 Uhr

Bei der Primus Gala konnte sich Leeb Balkone in der Sparte „Global“ den ersten Platz sichern.

60 Prozent Exportquote



Europas Nummer 1 bei Balkonen und Zäunen

GNESAU. Kürzlich fand im Casineum Velden die Primus Gala statt. In insgesamt fünf Kategorien wurden die besten Unternehmer des Landes gekürt. Leeb Balkone konnte sich in der Sparte „Global“ den ersten Platz sichern.Herausragend sind die Leistungen im Export: über 100.000 zufriedene Kunden im mitteleuropäischen Raum und eine konstante Exportquote von 60 Prozent kann der Balkonprofi verzeichnen.Das einst kleine Sägewerk in Gnesau konnte sich in den letzten 110 Jahren zu Europas größtem Hersteller von Balkonen und Zäunen aus Aluminium etablieren und große Erfolge im Export verzeichnen. 2016 wurde diese Leistung bereits mit dem Kärntner Exportpreis belohnt. Leeb liegt weiterhin auf Erfolgskurs, so wurde im Vorjahr ein Umsatz von 29 Millionen Euro erreicht. Exportiert wird nach Deutschland, Italien und die Schweiz, wobei die größte Absatzsteigerung 2016 am deutschen Markt erzielt werden konnte. Die Exportquote beträgt konstant 60 Prozent und das, obwohl Balkone eine Anschaffung fürs Leben sind und in der Regel nur einmal gekauft werden. Eine besondere Herausforderung, da ständig Neukunden akquiriert werden müssen. „Nach wie vor zählen Aluminiumbalkone in Holzoptik und Glasbalkone zu den beliebtesten Produkten“, erklärt Markus Leeb, der weiß wie wichtig es ist, auf Kundenwünsche einzugehen.

Maßstab für Erfolg

„Ausgezeichnete“ Qualität

Die begehrte Trophäe ist 4,5 Kilo schwer und einen Meter lang und wird symbolisch als Erfolgs-Maßstab überreicht. Markus Leeb führt gemeinsam mit seiner Frau Roswitha das erfolgreiche Unternehmen bereits in vierter Generation und legt großen Wert darauf eigenes Fachpersonal auszubilden. Laufende Investitionen in Forschung und Entwicklung, sowie eine moderne Maschinenausstattung bieten die besten Voraussetzungen dafür. „Denn das wichtigste Potential sind motivierte und hochqualifizierte Mitarbeiter in allen Unternehmensbereichen“, so Markus Leeb. „Nur durch ihre wertvolle Arbeit und ihren Einsatz ist es möglich als Unternehmen erfolgreich zu sein. Jeder einzelne hat einen Beitrag geleistet und darf sich zurecht als Primus-Preisträger fühlen.“ Derzeit beschäftigt die Firma 180 Mitarbeiter an den Standorten Gnesau und Krumpendorf.Neben der aktuellen Prämierung kann die Firma Leeb noch viele weitere Preise vorweisen. Für den konsequent erfolgreichen Kurs wurde dem Unternehmen bereits mehrmals die Auszeichnung „Austria’s Leading Company“ verliehen. Der Balkonhersteller ist außerdem der einzige in Österreich, der nach der Qualitätsnorm ISO 9001 zertifiziert ist.