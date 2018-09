Eine Woche lang forschen und entdecken

08.09.2018, 11:00 Uhr

In der Spürnasenecke-Sommerwoche in Bürmoos experimentierten 20 Kinder, was das Zeug hielt.

Großer Experimentier-Eifer

BÜRMOOS (jrh). Eine Woche lang in die Rolle von Technikern und Wissenschaftlern schlüpfen – dazu hatten Kinder der W&H-Mitarbeiter und des örtlichen Kids Clubs erstmals bei einem spannenden Sommerferienprogramm die Möglichkeit.Vom 20. bis 24. August nahmen insgesamt 20 Kinder an der Forscher-Sommerwoche im Kids Club Bürmoos teil. Highlights waren unter anderem die Kräuterapotheke, wo die Kinder Lavendelparfüm sowie Kräutersalz und Cremen herstellten und viele Infos zur Wirkung von Pflanzen vermittelt bekamen. Außerdem wurden Insekten wie zum Beispiel eine Stabheuschrecke, aber auch Achatschnecken ganz genau unter die Lupe genommen und ein Moosgarten mit eigenem Wasserkreislauf gebaut. Besonders beliebt war auch der Besuch am Bauern- und Reithof, wo die Kinder sogar aufs Pferd steigen durften. Am letzten Tag tobten sich die kleinen Wissenschaftler in spe beim Programmieren eines Roboters und dem Tüfteln mit dem Elektrobaukasten aus. Sie brachten nicht nur Glühlampen zum Leuchten, sondern ließen auch Propeller steigen. Eine ganz besondere Überraschung ließ die Herzen der kleinen Forscher höher schlagen: Das flauschige W&H-Maskottchen Stewhart kam zu Besuch und schaute den Nachwuchstalenten über die Schulter. "Über die gesamte Woche hinweg haben sie mit großem Eifer an den Experimenten der Spürnasenecke getüftelt. Unser buntes Programm hielt viel Neues für die Kinder bereit und wir konnten gemeinsam viele wichtige Fragen beantworten", sagte Caroline Neudecker, Pädagogin und Betreuerin der Spürnasenecke-Sommerwoche.

