Freiwillig rauchfreie Wirte in Henndorf und Eugendorf

08.01.2018, 00:00 Uhr

Seit zwei Jahren ist Radi Djukic Pächter der Seeoase am Fenningerspitz in Henndorf. "Ich habe meinen Betrieb von Beginn an für Nichtraucher eingeführt, obwohl ich viele Freunde habe, die Raucher sind. Zum Rauchen gehen aber meine Gäste zum Rauchertisch ins Freie, weil sie es ganz selbstverständlich zur Kenntnis genommen haben. Mit dieser Debatte machen wir uns in Europa nur lächerlich. Wir haben andere Sorgen. Eigentlich muss jeder selbst wissen, wie er mit seinem Körper umgeht. Wir brauchen keine Professoren, die uns einreden, was richtig oder falsch ist", so Djukic, der über 30 Jahre Gastronomieerfahrung hat und selbst passionierter Nichtraucher ist.