MISTELBACH/DEUTSCH-WAGRAM. Lange Zeit mussten die Mistelbacher auf ihr Kino verzichten, doch das Warten hat ein Ende. „Spider-Man: No Way Home, The Matrix Resurrections, Lauras Stern“ so lautet das erste Programm für das CityCine Stadtkino Mistelbach (ehemals Kronen Kino). Der Kino Betreiber René Pregle der bereits ein Kino in zweiter Generation in Deutsch-Wagram das Kino führt, hat sich jetzt um das Kino in der Bezirkshauptstadt angenommen. „Wir haben für jedes Publikum etwas im Programm. Mein topmotiviertes Team und ein großes Angebot an der Popcorntheke runden das Kinovergnügen ab“, verspricht er. Die beiden Säle Studio A und Studio B bieten jeweils Platz für 50 Besucher und können auch für Sondervorstellungen gemietet werden.

Das aktuelle Programm der Kinos Mistelbach und Deutsch-Wagram und die Ticketreservierung ist unter www.citycine.at zu finden.