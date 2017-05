02.05.2017, 10:16 Uhr

Am Sonntag, den 30. April 2017, wurden die Niederösterreichischen Landesmeisterschaften im Kunstturnen in der Stadthalle Gänserndorf ausgetragen. Vor Heimpublikum zeigten die jungen Kunstturnerinnen und Kunstturner des SV MB Gymnastics top Leistungen und erkämpften sich bei 19 Starts insgesamt 15 Stockerlplätze.

Die Gymnastics Kunstturnerinnen dominierten trotz zahlreicher Konkurrenz: In der stark frequentierten Kinderstufe 1 (7-10 J.) erkämpfte sich Damaris-Faith Carabasa den tollen 1. Platz, Viktoria Helmer den 3., Jennifer Albrecht den 4., Johanna Neuner den 5. und Carla Redlich den 7. Platz. Bei den Sechs- bis Achtjährigen erturnten sich Leonie Laumer in der Kinderstufe 2a den Sieg und Nicola-Pauline Semmelweis in der Kinderstufe 3b den 2. Platz. In der Kinderstufe 3a (5-6 J.) gelang den jüngsten Gymnastics Kunstturnerinnen sogar ein Stockerl-Tripple: Janina Albrecht vor Marlene Neuner und Mirabell Lobner auf dem 3. Platz. Ebenso in der Jugendklasse 3 (9-11 J.), wo sich Sara-Grace Carabasa mit überzeugender Leistung den Sieg holte, mit Stella Lobner auf dem 2. und Taisia Nizhynska auf dem 3. Platz.

Auch die Gymnastics Kunstturner wurden für ihr fleißiges Trainieren belohnt. In der Kinderstufe 1a (7-9 J.) erturnte sich Daniel Tröstl den guten 2. Platz, die Jugendklasse 2 (12-13 J.) konnte Kevin Gindl für sich entscheiden mit Vereinskollegen Niels Eggenhofer auf dem 3. Platz. Stefan Neuner erreichte in der Jugend 3 (9-11 J.) den 3. Platz vor Christoph Gajda auf dem 4. Platz. Der 12-jährige Jordan Bergen holte sich den Sieg in der Jugend 3b.Wolfgang Lehner, Obmann des SV MB Gymnastics, ist mit der Medaillenbilanz zufrieden: „Es waren heute tolle Leistungen zu sehen und wir freuen uns, dass so viele Kinder ein Erfolgserlebnis hatten. Diesen Motivationsboost werden wir jetzt im Training für die Österreichischen Jugendmeisterschaften Mitte Juni nützen.“