Seit Jahresbeginn ist Christina Hohenwarter die neue Primaria in der Gailtalklinik.



HERMAGOR-PRESSEGGER SEE. Mit Jahresbeginn gibt es neue Primaria in der Kabeg Gailtalklinik: Christina Hohenwarter. Mit insgesamt 342 Mitarbeitern ist der Kabeg-Standort in Hermagor der größte Arbeitgeber in der Region. Bürgermeister Leopold Astner gratulierte ihr zu ihrer neuen Funktion und wünscht ihr für die neue Herausforderung alles Gute: „Ich freue mich, dass jemand aus unserer Gemeinde diese Führungsposition bekommen hat. Wir werden selbstverständlich zukünftige Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Gailtalklinik seitens der Stadtgemeinde bestmöglich unterstützen.“