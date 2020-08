GMÜND. Am 24. August gegen 12 Uhr mittags fuhr ein 28jähriger rumänischer Staatsbürger mit einem Kastenwagen, mit dem er zur Paketzustellung unterwegs war, im Stadtgebiet von Gmünd auf der Czadekgasse und wollte nach rechts in die Schulgasse einbiegen. Eine 15jährige aus Gmünd lenkte zur gleichen Zeit ihr Moped auf der Schulgasse in Richtung Bahnhofstraße. Im Kreuzungsbereich Schulgasse und Czadekgasse übersah der 28jährige die Mopedlenkerin und stieß diese zu Boden. Die Mopedlenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Gmünd eingeliefert. Am Moped entstand vermutlich Totalschaden, der Kastenwagen wurde im Frontbereich erheblich beschädigt.