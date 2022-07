In St. Leonhard wurden vier frischgebackene Soziale Alltagsbegleiter ausgebildet.

GMÜND/ST. LEONHARD. Seit gut drei Jahren gibt es in Niederösterreich die Ausbildung "Soziale Alltagsbegleitung". Das anfängliche Pilotprojekt wurde 2021 als fixes Berufsbild eingeführt. Soziale Alltagsbegleiter sind eine Ergänzung zu bestehenden Pflegeangeboten und eine Entlastung für pflegende An- und Zugehörige. Sie übernehmen keine pflegerischen Tätigkeiten, sondern leisten hilfebedürftigen Menschen in erster Linie Gesellschaft und unterstützen bei Aktivitäten des alltäglichen Lebens. Sie gehen gemeinsam spazieren, spielen etwas zusammen oder helfen bei der Erledigung von Einkäufen. Ihre Tätigkeiten werden vorwiegend in ambulanter Form im privaten Wohnbereich erbracht.

Die Ausbildung umfasst aktuell 100 theoretische Stunden und ein 40-stündiges Praktikum im ambulanten Bereich. Am 27. Juni legten vier Teilnehmer des bereits dritten Lehrganges in St. Leonhard die kommissionelle Abschlussprüfung ab, darunter Christian Schorli aus Gmünd. Für den nächsten Lehrgang, der am 21. September 2022 startet, gibt es noch freie Plätze.