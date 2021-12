Im Rahmen der letzten Kontrolle der Dienstaufsicht der Soldaten im Assistenzeinsatz wurde dem Österreichischen Bundesheer gedankt.



GMÜND. Garnisonsbürgermeister von Weitra Patrick Layr und Bezirkshauptmann Stefan Grusch bedankten sich beim NÖ Militärkommandanten Martin Jawurek stellvertretend für alle Soldaten, die im Bezirk Gmünd in den letzten 19 Monaten im Einsatz waren bzw. derzeit sind.

Aktuell sind seitens der Soldaten zwei Assistenzaufträge zu erfüllen: Das Bundesheer unterstützt die Bezirkshauptmannschaft bei den Einreisekontrollen an der Grenze zu Tschechien und Soldaten sind als Contact Tracer an der BH bei der Pandemiebekämpfung eingesetzt.

Grusch betonte die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Bundesheer und Bürgermeister Layr ist stolz, mit der Garnison Weitra einen einsatzbereiten und gut ausgebildeten Truppenkörper stationiert zu haben. Als ein Zeichen des Dankes wurde dem Militärkommandanten eine Glastrophäe überreicht.