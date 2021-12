Am Sonntag zündeten Menschen vor dem LK Gmünd Kerzen an, um Solidarität mit dem Gesundheitspersonal zu zeigen.

GMÜND.Als Solidarität mit dem Gesundheitspersonal und als ein Zeichen für ein "neues und zugewandtes Miteinander in der Pandemie" gab es am Sonntag eine stille Kundgebung vor dem Landesklinikum Gmünd ohne Reden oder sonstigem Programm. Am Gehsteig gegenüber dem Krankenhaus wurden eine Menschenkette gebildet und Kerzen angezündet. So wurde dem Gesundheitspersonal gezeigt, dass viele hinter ihnen stehen. Rund 250 Menschen nahmen teil. Mit einer Schweigeminute um 17 Uhr wurde der 13.000 Covid-Toten gedacht.