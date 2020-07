Mit zwei weiteren Jugendlichen im Fahrzeug mit 193 Stundenkilometer unterwegs.

KIRCHBERG AM WALDE. Einem 20jährigen Mann aus der Gemeinde Schrems wurde am 17. Juli gegen 16:35 Uhr im Gemeindegebiet von Kirchberg am Walde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Beamte des Bezirkspolizeikommandos Gmünd führten auf der L 68 zwischen Kirchberg am Walde und Ullrichs Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasergerät durch. Der junge Lenker war mit seinem PKW, in dem sich noch zwei weitere Jugendliche befanden, in diesem Bereich auf regennasser Fahrbahn mit seinem Fahrzeug mit 193 Stundenkilometer unterwegs. Der Mann wird der Bezirkshauptmannschaft Gmünd angezeigt.