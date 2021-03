Das Schrammel.Klang.Festival am Litschauer Herrensee feiert heuer im Juli den 15. Geburtstag.

LITSCHAU. Unter welchen Regeln auch immer im Sommer veranstaltet werden darf: dass in Litschau musiziert werden wird, darauf baut Festivalgründer Zeno Stanek in jedem Fall. Unter dem Motto "Weniger ist mehr", hat er einige Erfahrungen aus dem vergangenen Corona-Sommer mitgenommen und sein Festival neu strukturiert.

Das 15. Schrammel.Klang.Festival findet erstmals an zwei Wochenenden, vom 9. bis 11. Juli und vom 16. bis 18. Juli 2021, statt. Die Besucher erleben an jedem der Wochenenden das gewohnte Schrammel.Klang-Programm mit den vielfältigen Matineen, dem Schrammel.Pfad rund um den Herrensee und den stimmungsvollen Abendkonzerten im Herrenseetheater.

Programm auf neun Bühnen



Die Anzahl der aufgelegten Karten wird pro Tag auf weniger als die Hälfte reduziert. Die einzelnen Abendkonzerte werden verlängert und am Schrammel.Pfad werden wie bisher neun Bühnen bespielt. Mit deutlich weniger Dichte bei den einzelnen Schauplätzen ist zu rechnen.

"Das Schrammel.Klang.Festival hat 2020, in diesem für uns alle ‚besonderen Jahr‘, höchste Flexibilität bewiesen. Uns war es für die vielen Künstlerinnen und Künstler und für unser treues Publikum äußerst wichtig, trotz der schwierigen Situation das Festival nicht abzusagen. Wir hatten die Konzerte auf alle fünf Juliwochenenden ausgebreitet und somit doch insgesamt 3000 schrammelbgeisterte Menschen in Litschau begrüßen können", so Zeno Stanek. "Für viele war die Verringerung der Zuschauermenge höchst erfreulich und erinnerte auch uns an die Anfänge des Festivals. Dieser Erfahrung wollen wir nun gerecht werden, daher haben wir entschieden, das Festival auf zwei Wochenenden zu erweitern – bei gleichzeitiger drastischer Reduzierung der aufgelegten Eintrittskarten pro Tag."

Alle Infos und das Programm finden Sie auf: www.schrammelklang.at