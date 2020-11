Obwohl die Schüler*innen des Schulzentrums Gmünd seit 3.11.2020 im Distance Learning sind und von zuhause aus lernen, geht der Unterricht laut Stundenplan weiter. Die Lehrer*innen halten Online-Stunden über MS Teams, betreuen die Schüler*innen individuell über Video-Chats geben Feedback zu Arbeitsaufträgen.

Auch der Infotag, der für Samstag, 21.11.2020 geplant ist, findet selbstverständlich statt – situationsbedingt aber erstmals online. Die Plattform wird vom Wirtschaftsforum Waldviertel zur Verfügung gestellt.

Bei Live-Vorträgen wird das gesamte Bildungsangebot vorgestellt. Die Wirtschaftsakademie Waldviertel und die Industrial Business HAK sind 5-jährigen Schulen, die mit der Reife- und Diplomprüfung abschließen. Dazu gibt es das Konzept „3 plus 3“ – dabei wird zunächst eine dreijährige Schule (Fachschule Wirtschaft oder Praxis-Handelsschule) absolviert, danach kann mit dem Aufbaulehrgang Wirtschaft auch die Matura erreicht werden.

Zusätzlich geben Videos Einblicke in den Schulalltag des SZ:G und Schüler*innen beantworten Fragen rund um das Schulleben. Für persönliche Beratungen und Gespräche stehen die Lehrer*innen des Schulzentrums per Videochat und Telefon zur Verfügung. Wer sich bereits für einen Schultyp entschieden hat, kann sich an diesem Tag bereits online für das nächste Schuljahr voranmelden.

Das genaue Programm wird auf der Schulhomepage www.szgmuend.at bekannt gegeben.

Für Dezember und Jänner können auch Schnuppertage vereinbart werden, natürlich unter Einhaltung aller Covid-Hygienemaßnahmen. So können interessierte Schüler*innen einen Schultag im Schulzentrum verbringen und einen ersten Eindruck gewinnen.