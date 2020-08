Gold für Sedlacek und Silber für Weißinger

SCHREMS - Vom 22. bis 23. August ging erstmals wieder ein realer Gewichtheber-Wettkampf

über die Bühne. Die Österreichische Meisterschaft der Masters wurde in

Feldkirchen bei Graz ausgetragen.

Silber für Weißinger und Gold für Sedlacek

Bei diesem Hitze-Event (mit strengenCorona-Auflagen) waren 66 Athleten aus ganz Österreich am Start. Für den

1.UAK Waldviertel startete Obmann Johann Weißinger und konnte in seiner

Alters- und Gewichtsklasse 80 kg Reißen und 100 kg Stoßen. Somit nahm er

die Silbermedaille mit ins Waldviertel. Weiters für den UAK am Start war

Mag. Claus Sedlacek, der mit 75 kg im Reißen und 100 kg im Stoßen die

Goldene in seiner Klasse sicherte.

Alles in allem war es eine sehrgelungene Veranstaltung, alle waren sehr bemüht, sich an die Auflagen zu halten und man merkte es den Athleten an, dass sie schon in den

Startlöchern geschart haben, um endlich wieder ihr Können unter Beweis

zu stellen und ihre "Gewichtheberfreunde" zu treffen.

