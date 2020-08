SCHREMS. Am Sonntag, dem 2. August wurde der ASKÖ ESV Schrems vom Stocksportverein Lacken in Oberösterreich zu einen Mixturnier eingeladen. Der SV Lacken gehört sicherlich aktuell zu einem der besten Stocksportvereinen von ganz Oberösterreich. Macho Petra, Kainz Beatrix, Kainz Karsten und Kainz Andreas stellten sich dieser Herausforderung sich mit den Besten zu messen. In einer wunderschönen Stocksporthalle konnten sie viel Erfahrung sammeln. Sie erreichten den neunten Platz.

Am Donnerstag den 6. August findet im Zuge des NÖ Cup die zweite Runde statt. Auf der Stocksportanlage beim Moorbad Schrems empfängt der ASKÖ ESV Schrems die Mannschaft von USV SPK Allentsteig. Beginn ist 18.30 Uhr.