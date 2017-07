Gmünd hilft! - Gmünd grillt

16.07.2017, 22:40 Uhr

Egal woher man kommt das Grillen im Sommer gehört zu den liebsten Beschäftigungen Weltweit, also heizte "Gmünd hilft" die Griller an und lud Flüchtlinge und Einheimische zum Grillfest ein.

Dort wo früher Möbel hergestellt wurden, befindet sich heute schon seit einiger Zeit das "Begegnungscafé" von "Gmünd hilft", einem Verein der sich ehrenamtlich für die Bedürfnisse der Flüchtlinge im Bezirk engagiert. In dem alten Büro der Bobbin wird den Leuten geholfen wenn sie auf der Suche nach der nötigsten Wohnungseinrichtung sind, aber die Mitglieder versuchen auch bei Behördengängen und ähnlichen Problemen zu helfen, auch wenn die Sprachbarriere bei verschiedenen Nationen manchmal zum verzweifeln hoch ist.

Österreichisches Kotelett trifft auf arabischen Spieß

Kurz mal den Alltag vergessen

ein leichter Tag in einem beschwerlichen Weg

Der Verein stellte drei große Griller inklusive Kohlen bereit auf dem jeder, der gerne mochte, sein mitgebrachtes Grillgut garen durfte. Der Verein rechnete aber nicht mit der schieren Menge an Grillgut das von den Leuten mitgebracht wurde. Während wir gerne abgepackte Koteletts auf den Grill schmeißen, wird bei unseren arabischen Mitbürgern alles auf Spieße gesteckt vom Rindfleisch zum Faschiertem bis hin zu ganzen Tomaten und Zwiebeln in der Schale, was sich als überraschend schmackhaft herausstellte.Bei all den Unterschieden gab es auch Gemeinsamkeiten, während sich die Männer um das Fleisch kümmerten und darauf aufpassten das es auch schön "durch" war, kümmerten sich die Frauen um den Salat und alles andere. Auch das "wacheln" mit dem Karton dürfte international bekannt sein, um die Kohlen schön heiß zu halten und das Fleisch auf der einen Seite schön schwarz und auf der anderen Seite schön weiß zu halten. Die Kinder liefen auch sehr gerne in bedrohlich knappen Abstand an den heißen Grillstellen vorbei, ein ganz normales Grillfest eben.Das Fest war ein voller Erfolg die Leute hatten Spaß und wurden satt, die Kinder tollten herum und konnten voll und ganz Kind sein. Auch wenn auf viele dieser Leute noch ein hartes Leben wartet es sind diese kleinen Aktionen die uns als Menschen näher zusammenführen.Sie möchten gerne helfen das "Begegnungscafé" ist jeden 2. und jeden 4. Freitag des Monats geöffnet. Oder entnehmen sie weitere Informationen von der Website helfen.gmuend.at