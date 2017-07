Lehrerinnen aus aller Welt erkunden das Waldviertel

17.07.2017, 13:49 Uhr

Die Einführung in die Geschichte und Gegenwart des Waldviertels übernahmen Brigitte Temper-Samhaber und Thomas Samhaber von der Agentur für Regionalentwicklung (ILD) und stießen dabei auf großes Interesse bei den internationalen TeilnehmerInnen.Spannend war dabei auch die Diskussion zum Thema „Grenze“, bei dem einige der Anwesenden die persönlichen Erfahrungen aus ihrer Grenzregion (z.B. Bosnien-Herzegowina) einbringen konnten.Anschließend an den Nachmittag mit den Regionalentwicklern stand eine Stadtführung durch Drosendorf mit Mella Waldstein und Gespräche mit Zeitzeugen am Programm.Die Reise durch das Waldviertel mit mehreren Besichtigungen und Gesprächen in Groß Siegharts, Schrems, Heidenreichstein und Fratres wurde mit einer Exkursion durch Südböhmen abgeschlossen und das Seminar in Wien fortgesetzt.In diesem Seminar konnte sich das Waldviertel den internationalen Gästen einmal mehr als „Zone der Innovation“ präsentieren.