Loimanns: Bienenvolk wurde aus dem Bienenstock gestohlen

25.04.2018, 14:00 Uhr

Der Imker Erich Kotzian staunte gewaltig, als er einen seiner Bienenstöcke ausgeraubt vorfand.

LOIMANNS (eju). Seit vielen Jahren hält Erich Kotzian, ein Imker aus Deutsch-Wagram, im Waldviertel in Loimanns einen Teil seiner Bienen. Am Waldrand, von neugierigen Blicken eigentlich bestens versteckt, da dort kein direkter Wander- oder Feldweg vorbeiführt, stehen 28 Bienenstöcke des Pensionisten. Kotzian besucht seine Völker regelmäßig, führt die notwendigen Arbeiten durch, schaut, ob die "Damen" alles haben, was sie brauchen und plaudert mit dem Landwirtsehepaar, das nahegelegen seinen Bio-Bauernhof bewirtschaftet und dort auch selbst ein paar Bienenstöcke besitzt. Der jüngste Besuch des Imkers im Waldviertel wird ihm allerdings im Gedächtnis bleiben. Aus einem seiner Bienenstöcke wurde nämlich von einem oder vielleicht mehreren – vermutlich bienenkundigen – Dieben ein ganzes Bienenvolk samt Brutwaben gestohlen.

Ein ganzes Volk gestohlen

Ab jetzt Überwachung

"Als ich heute hierher gekommen bin, ist mir aufgefallen, dass die fliegenden Bienen sich ganz besonders bei diesem einen Stock aufgehalten und ihn umschwirrt haben. Als ich ihn geöffnet habe, traute ich meinen Augen nicht. Von den Rahmen, die in einem Stock hängen, fehlten mehr als die Hälfte, und das Bienenvolk, das diesen Stock bewohnt hatte, war ebenfalls fort", berichtet der 80-jährige rüstige Bienenvater empört im BB-Gespräch. Als er dann anschließend in den anderen Stöcken nachgesehen habe, habe er den Diebstahl weiterer Rahmen mit Brutwaben bemerkt (Anm.: in die Rahmen bauen die Bienen ihre Waben). Insgesamt, so Kotzian, habe sich der Dieb auf diese Weise die Einrichtung eines gesamten Stockes bei ihm kostenfrei geholt.Dabei sei das insofern eigenartig, weil die Bienenstöcke, die Kotzian in Loimanns aufgestellt hat, laut seinen Angaben eine andere Größendimension aufweisen als diejenigen, die hier im Waldviertel üblicherweise verwendet werden, weswegen seine Rahmen theoretisch in einen hiesigen Stock nicht passen dürften."Entweder der Dieb ist ein Depp und hat nun ein Volk ohne dazugehörigen Stock, was dem Bienenvolk ganz sicher nicht guttun werde, oder er wusste ganz genau, was er da stiehlt", so Kotzian weiter. Ärgerlich sei es in jedem Fall, auch wenn der materielle Schaden mit etwa 150 Euro überschaubar bleibt. Als Reaktion auf den frechen Diebstahl werde er nun eine umfassende Überwachung bei seinen Bienen anbringen, und eine Anzeige bei der Polizei schließt Erich Kotzian ebenfalls nicht aus.