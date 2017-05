Schlussrunde im Schach-Liga in Eisgarn

10.05.2017, 14:40 Uhr

Die Spitzenpaarungen der Liga lauteten WFM (weibliche Fidemeisterin) Elisabeth Hapala (Voest Krems) gegen CM Thomas Bauer (Gars), Martin Kropik (Waidhofen/Thaya) gegen Sebastian Allram (Groß Siegharts) und NM Stefan Wagner (Litschau-Eisgarn) gegen IM Neklan Vyskocil (Zwettl). Der bereits feststehende Meister Zwettl II trat gegen Litschau-Eisgarn II mit der stärksten je in der Liga eingesetzten Mannschaft an und ließ den Schrammelstädtern keine Chance. Die drei Spitzenpaarungen mit NM Stefan Wagner gegen IM Neklan Vyskocil, bzw. Patrick Schuh gegen Vaclav Fiala und Jiri Plasil gegen Martin Zwettler gingen durchwegs nach hartem Kampf verloren. Lediglich Oldrich Popelka konnte auf dem vierten Brett gegen Miroslav Pakosta den Ehrenpunkt holen. Auf dem sechsten Brett steuerte Roman Nemecek gegen Christian Schwartz ein Remis bei - 4,5:1,5 für den Meister.Vizemeister Waidhofen/Thaya I fertigte Schlusslicht Groß Siegharts mit 5:1 ab. Die drei Spitzenpaarungen von Martin Kropik gegen Sebastian Allram bzw. Daniel Loidolt gegen Florian Schlager und Gerhard Illner gegen Wilhelm Schuhmacher gingen an die Thayastädter.Gars bezwang Voest Krems II mit 4:2. Im Duell der Landesmeister setzte sich CM Thomas Bauer gegen WFM Elisabeth Hapala nach einem fast sechstündigen Kampf durch. Auf dem zweiten Brett blieb Johannes Pernerstorfer gegen den Seniorenstaatsmeister NM Fritz Wöber erfolgreich.1. Klasse: Nachdem das Team von Voest Krems IV gegen Litschau-Eisgarn III nicht antrat, führte das daraus resultierenden 5:0 für die Spielgemeinschaft zum vorzeitigen Meistertitel von Litschau-Eisgarn III, da Verfolger EPSV Gmünd/VB Heidenreichstein nach einem 4,5:0,5 Kantersieg über Voest Krems III nicht mehr an den Sieger vorbeiziehen konnte. Im Team der Mannschaft aus dem Bezirk Gmünd gewannen Hubert Edinger und Klaus Nöbauer die Spitzenkämpfe gegen Hans-Peter Grohmann bzw. Karl Fichtinger. Der Drittplatzierte Bad Großpertholz setzte sich gegen Schlusslicht Groß Siegharts II knapp mit 3:2 durch. Hubert Prinz schloss den Spitzenkampf gegen Peter Peschl mit einem vollen Punktegewinn ab. Groß Gerungs blieb gegen Schweiggers klar mit 4:1 erfolgreich. Franz Kienast zwang seinen Kontrahenten Hermann Trappl auf dem ersten Brett zur Aufgabe.

2. Klasse: Auch in der 2. Klasse setzte Zwettl eine schlagkräftige Truppe ein und sicherte sich damit den Meistertitel, da das bisher führende Team von Waidhofen/Thaya II nach einem 4:0 Sieg in der direkten Begegnung noch überholt werden konnte. Das drittplatzierte Team von Litschau-Eisgarn IV setzte sich gegen Groß Siegharts III mit 3,5:0,5 durch.