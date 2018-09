Jungkicker des SC Sparkasse Litschau sind unsere "Wödmasta 2026"

10.09.2018, 13:10 Uhr

Volkspartei und Bezirksblätter übergaben neue Bälle an den Bezirkssieger

LITSCHAU. Über 500 Eltern, Trainer und Fans haben ihre liebsten Jugendmannschaften im Zuge der Aktion "Wödmasta 2026" nominiert. Die U12 des FC Kapelln durfte sich als Landessieger über ein Dressen-Set freuen. Doch auch der Nachwuchs im Bezirk Gmünd geht nicht leer aus: Unser Bezirkssieger ist die U9 des SC Sparkasse Litschau, ins Rennen ging die Mannschaft noch als U8. Zusammen mit den Bezirksblättern haben Landtagsabgeordnete Margit Göll, Vizebürgermeister Reinhard Fürnsinn, VP-Bezirksgeschäftsführer Klaus Rosenmayer, Bürgermeister Rainer Hirschmann und Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais zehn neue Trainingsbälle an Nachwuchsleiter Herbert Friedrich, die Trainer Uwe Zemansky und Michael Lenz und natürlich die jungen Kicker übergeben. Doch im Verein wird kameradschaftlich geteilt: "Wir waren überrascht und haben uns sehr gefreut. Wir haben eine neue U7-Mannschaft und hätten sonst noch Bälle kaufen müssen", sagt Nachwuchsleiter Herbert Friedrich. VP-Bezirksgeschäftsführer Klaus Rosenmayer lacht: "Zum Glück haben wir rechtzeitig angerufen.""Die Vereinsarbeit ist ganz wichtig. Jene, die in der Jugend in einem Verein sind, sind das häufig ihr ganzes Leben lang. Davon kann eine Region nur profitieren", freut sich Martina Diesner-Wais über so viel Engagement. "Wenn man die strahlenden Kinderaugen sieht, dann hat sich das ausgezahlt", ist auch Margit Göll glücklich.