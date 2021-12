Dem Opfer ist nicht bekannt, in welcher Art und Weise der Zugriff auf seinen Laptop erfolgte und wie die Zahlungen auf seinem Mobiltelefon bestätigt wurden.



BEZIRK GRIESKIRCHEN. Ein bislang noch unbekannter Täter verschaffte sich widerrechtlich Zugriff auf den Laptop eines 43-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen und überwies am 27. Dezember 2021 vom Kontoinhaber in mehreren Transaktionen einen fünfstelligen Eurobetrag auf drei verschiedene Konten in Estland und Großbritannien.