AISTERSHEIM. Die Jungunternehmerinnen Christina Gründlinger von der Stoffplotterei in Aistersheim und Ramona Pointinger von "Make up & Nails on Point" spendeten kürzlich Warnwesten an den örtlichen Kindergarten. Nach dem Motto "Sicher und sichtbar durch Aistersheim" wollten sie somit einen kleinen aber bedeutsamen Beitrag für das Kindergartenjahr 2021/22 leisten. Insgesamt 40 Kinderwarnwesten und sechs Warnwesten für Erwachsene wurden dafür in der Stoffplotterei mit dem Kindergartenlogo bedruckt. Diese stehen nun den derzeit 30 Kindern, den zwei Pädagoginnen Christa Hable und Margit Mayerhuber und deren Helferin Sandra Hochhuber zur Verfügung.