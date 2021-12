Über eine weihnachtliche Gabe durfte sich die Stegersbacher Förderwerkstätte "Rettet das Kind" freuen. Das Autohaus Doczekal, das Filialen in Oberwart, Güssing und St. Johann in der Haide betreibt, übergab eine Spende von 1.000 Euro. Geschäftsführer Markus Doczekal und Robert Weinhofer übergaben das Geld an Förderwerkstätten-Leiter Peter Vock und Michaela Holzer von ."Rettet das Kind".