Festsaal der Familie Holzer am Csaterberg erstrahlt in neuem Glanz

10.05.2017, 11:53 Uhr

Im "Gasthof zum Weinberg" der Festsaal umgebaut

Neuester Standard

"Eigentlich war es der Wunsch meiner Frau, diese große Investition durchzuführen", erzählt Betriebsführer Martin Holzer augenzwinkernd von den ersten Umbauplänen für den Festsaal ihres Hauses.Und so wurde mit 6. Februar begonnen, den Saal von Grund auf umzubauen.Im Eingangsbereich aus der Gaststube in den Saal gab es vor dem Umbau eine Stufe, die besonders älteren Menschen oder Kinderwägen immer wieder Probleme bereitete. "Daher haben wir das Niveau des Saales angeglichen und man kann jetzt ebenerdig den Saal betreten", so Gattin Slobodanka Holzer.

Mehr Flexibilität

Außerdem wurde eine Bodenheizung unter den neuen Boden verlegt und eine Klimaanlage sorgt zukünftig für ein angenehmes Raumklima. Weiters wurde alles neu gedämmt, Fenster der neuesten Technologie wurden eingebaut und auch in ein neues Entertainment System wurde investiert."Auch die neue Akustikdecke soll es unseren Gästen bei Veranstaltungen so angenehm wie möglich machen und eine ideale Atmosphäre für Gespräche schaffen", ergänzt der Betriebsführer.Der neue Saal bietet aktuell Platz für 240 Personen. Durch die Möglichkeit der Abtrennung reagiert Familie Holzer gerne auf Kundenwünsche und bietet so ideale Platzverhältnisse für kleine und große Feiern von der Taufe über die Hochzeit bis hin zu Geburtstagsfeiern oder Totenmahlen.Auch für individuelle Events ist die Familie offen: So veranstaltet die Volksschule ihr Muttertagsfest im neu gestalteten Saal.