HALL (mr). Wetterbedingt fand das Finale des ersten Haller Impro Cups letzten Freitag im Lobkowitzgebäude statt. Die beiden Vorrunden des frei improvisierten Theaters wurden zuvor an zwei Abenden auf der Stadt Bühne im Altstadtpark ausgetragen. Das Stegreif-Spektakel wurde vom Haller Theater Szenario gemeinsam mit dem Stadtmarketing Hall in Tirol veranstaltet.

Im Format eines Wettkampf eiferten jeweils zwei Schauspieler-Teams um die Wette. Vorschläge aus dem Publikum lieferten dabei die Inspiration - unterstützt wurden die SpielerInnen zudem von einem Live-Musiker. Den heiß begehrten Haller Impro Cup holten sich am Freitag schließlich Celina Moser und Wolfgang Klingler vor Michaela Schwarzenauer und Wolfgang Viertl.