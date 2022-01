HALL. Unzählige KundInnen sind den Altstadtkaufleuten in dieser herausfordernden Zeit treu geblieben und haben mit ihren Einkäufen das Wirtschaftsleben unterstützt.





Regionale Unternehmen

Die regionalen Einkäufe boten in der Adventzeit im Rahmen des Gewinnspieles „Gassenglück“ die Chance auf einen Guldiner-Gewinn. In Summe kommen 10.000 Euro zur Auszahlung, die 200 GewinnerInnen werden nun vom Stadtmarketing Hall in Tirol über ihren Lostreffer informiert. Katrin Stiller freut sich als Vorständin vom Verein der Haller Kaufleute sehr darüber, dass die Stadt Hall in Tirol diese Aktion wieder unterstützt hat: „Gerade das Weihnachtsgeschäft ist für viele Unternehmen in unserer Altstadt enorm wichtig. Mit diesem Gewinnspiel wollten wir unseren KundInnen einen Anreiz bieten, um in Hall in Tirol einzukaufen. Die Guldiner sind nicht nur ein schönes Geschenk für die Gewinner, sondern werden in Folge für Einkäufe genutzt und das wiederum stärkt die regionale Wirtschaft.“

Zusammenhalt

Bürgermeisterin Dr. Eva Maria Posch findet lobende Worte für die Initiative und freut sich besonders über den Zusammenhalt:



„Ich schätze bei dieser Aktion sehr, dass sich die Haller Kaufleute und die Stadtgemeinde gemeinsam für die Stärkung der Wirtschaft in der Altstadt einsetzen. Es ist eine hervorragende Idee, die Kundinnen und Kunden mit dem Gewinnspiel Gassenglück zu animieren, den Handel und die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist die Förderung der lokalen Wirtschaft von großer Bedeutung.“

Weitere Nachrichten aus Hall/Rum