Letzten Donnerstag wurde die neue Arztpraxis riml aesthetics in der Gemeinde Sistrans feierlich eröffnet.

SISTRANS. Der Facharzt für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie Dr. Stefan Riml feierte vergangenen Donnerstag zusammen mit vielen Gästen die Eröffnung seiner neuen Ordination riml aesthetics (Unternehmerzentrum 23) in Sistrans. Mit einer Begrüßungsrede eröffnete Dr. Riml die Veranstaltung und bot im Anschluss seinen Gästen Führungen durch das Haus. Für die gute Stimmung sorgte DJ Sainho P Sox up und auch für das leibliche Wohl war mit Konrads Flammkuchen bestens gesorgt. Begeistert von dem neuen Angebot in der Region feierten die Gäste bis in die frühen Abendstunden.

Der Hausherr Dr. Stefan Riml präsentiert seinen Gästen die neuen Räumlichkeiten.

Foto: Kendlbacher

Wohlbehütet auf 450 m²



Die neue Praxis riml aesthetics bietet auf 450 Quadratmetern seinen Patientinnen ein recht umfangreiches Angebot an. Das operative Spektrum reicht von Gesichtschirurgie, Brustchirurgie über plastische Chirurgie am ganzen Körper und Handchirurgie. Im zertifizierten medizinischen Kosmetikinstitut kann zusätzlich auf Hautprobleme individuell eingegangen und eine entsprechende Behandlung ausgewählt werden. Künftige PatientInnen haben die Möglichkeit nach einer Operation oder kosmetischen Behandlung sich in den neuen Beauty-Apartments auszuruhen. Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei riml aesthetics ebenso eine wichtige Rolle, wie der Tierschutz. „All unsere kosmetischen Produkte sind tierversuchsfrei. Das ist mir sehr wichtig. Unsere Photovoltaikanlage am Dach sowie eine Wärmepumpe im Haus sorgen für ein angenehmes Raumklima", betont Riml abschließend. Weitere Informationen über das Angebot finden Sie auf der Homepage unter www.riml-aesthetics.com



