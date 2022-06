Die Hospiz- und Palliativstation im Hospizhaus Tirol in Hall in Tirol bietet schwer kranken, sterbenden Menschen und ihren Angehörigen intensive palliativmedizinische Versorgung und Pflege sowie hospizlich, menschlich liebevolle Betreuung an. Auch scheinbar unmögliches wird versucht möglich zu machen.

HALL. Seit 30 Jahren betreut die Hospizgemeinschaft Tirol Menschen in ihren letzten Tagen. Neben der medizinisch-therapeutischen steht auch die soziale, menschliche Betreuung im Zentrum, wie das Beispiel von Margit Spörr zeigt, wie Maria Streli-Wolf von der Hospizgemeinschaft Tirol berichtet.

Das letzte Wiedersehen mit Manzi

Margit Spörr, war erst seit wenigen Tagen als Patientin im Hospizhaus in Hall. Diplomkrankenpflegerin Katharina Avanzini war ihr auf der Palliativstation zugeteilt. Margit große Leidenschaft und Liebe galt den Pferden und ganz besonders ihrem eigenen Pferd Manzi. Ein letztes Wiedersehen galt als augeschlossen, und Margit wollte in ihren letzten Tagen niemandem zur Last fallen. Doch Katharina wollte ihr diese Wiedersehen ermöglichen und kontaktierte Margits Schwester Evi und Freundin Claudia, die sich wiederum um einen Pferdetransport in den folgenden Tagen bemühen wollten. Da niemand wusste, wie viel Zeit Margit noch blieb, riet Katharina zur Eile. Plötzlich ging alles ganz schnell und noch am selben Tag wurde Margit unter dem Vorwand einer medizinischen Untersuchung im nahegelegenen Krankenhaus auf den Parkplatz gebracht, wo Manzi bereits wartete.

Diplomkrankenpflegerin Katharina Avanzini wollte Margit diesen Besuch unbedingt ermöglichen.

Foto: Hospizgemeinschaft Tirol

hochgeladen von Michael Steger

Ein letztes Geschenk

Es war ein Moment, den man mit Worten kaum beschreiben kann. Nach dem ersten Wiedersehen und gegenseitigen Liebkosungen teilten sie sich genüsslich einen Apfel: ein Bissen für Margit, einer für Manzi. Ob sie diesen besonderen Augenblick mit etwas Distanz fotografieren dürfte, fragte Katharina Margit. Worauf Margit meinte: „Ich möchte aber bitte auch auf dem Bild zu sehen sein.“ Was für ein Geschenk! Für Margit, für Manzi und für alle, die an diesem besonderen Moment teilhaben durften. Später, als Katharina mit Margit den Nachmittag Revue passieren ließ, meinte Margit: „Manzi ist sonst gar nicht so ein verschmustes Pferd, wie sie heute war. Sie wird es wohl gespürt haben, dass es ein besonderes Wiedersehen war. Es war so traurig und so wunderschön!“

Margit Spörr ist drei Tage nach Manzis Besuch im Hospizhaus in Hall verstorben.