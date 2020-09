Im Ambiente des Rumer Hofs lud der Verein der Friedenssoldaten zur Lesung mit Günter Lieder ein. Gelesen wurde aus den großartigen Werken des Satirikers Ephraim Kishon.



RUM. Der Verein der Friedenssoldaten Österreichs war in diesem Sommer wieder sehr aktiv und veranstalte am Dienstag, den 8. September im Rumer Hof eine Lesung aus den Werken des Satirikers Ephraim Kishon. Vorgetragen wurde die humorvolle Lektüre „Alle Satiren" durch den Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde Tirol-Vorarlberg, Günter Lieder. Als Ehrengäste waren Brigadier Ingo Gstrein und Vorsitzender des österreichischen Auslandsdienstes Andreas Maislinger geladen. Von Langeweile war an diesem Abend nichts zu spüren, denn der Vortragende Günter Lieder konnte durch seine authentische Art sofort die Aufmerksamkeit des Publikums gewinnen. Organisator Gerhard Dujmovits freute sich sehr über das große Interesse der Gäste und lädt am 3. Oktober schon zur nächsten Veranstaltung mit mittelalterlichen Programm in Tarenz ein.