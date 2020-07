Glimpflich endete der gestrige Feuerwehreinsatz am Archenweg in Mils. Aufgrund eines auf dem Herd vergessenen Kochtopfes, schlägte ein Rauchmelder Alarm.

MILS. Ein Feuermelder hatte gestern gegen 16 Uhr in einer Wohnung im Archenweg angeschlagen. Daraufhin wurden Nachbarn in der Umgebung aufmerksam und verständigten die Feuerwehr.

Zum Glück entpuppte sich der Einsatz als harmlos. Offenbar hatte ein Bewohner einen Kochtopf auf den Herd gestellt und vergessen, diesen auszuschalten, als er seine vier Wände verließ.

„Verletzt wurde zum Glück niemand. Wieder einmal sieht man, wie wichtig die Rauchmelder sind und was sie bewirken können", so der Feuerwehrkommandant Christian Pfeifer. Nach einer kurzen Entlüftung der Wohnung konnten die rund 30 Feuerwehrmitglieder wieder abziehen.