Bei der kürzlich ausgetragenen ASKÖ – Bundesmeisterschaft konnten die Rumer Gewichtheber-Athletinnen und Athleten Gold in der Teamwertung holen.

RUM. Die ASKÖ-Bundesmeisterschaft wurde nach zwei Jahren Pause erstmals wieder in Rum durchgeführt. Der KSV-Rum bot den Athleten/innen ausgezeichnete Bedingungen und so konnten die Zuschauer auch zahlreichen Bestleistungen bejubeln. Mit über 10 x Gold, 9 x Silber und 4 x Bronze freuen sich Trainer und Athlethen gleichermaßen. Mit dem Ergebnis war der KSV-RUM auch der erfolgreichste Verein der Meisterschaft. Benjamin Hofer gewann Bronze im Gewichtheben und Mehrkampf. Auf dem 4. Platz landete Andreas Posch. In der U 13 Klasse gewann Manuel Ostheimer die Silbermedaillen im Gewichtheben und Mehrkampf. In der Allgemeinen Klasse der Kat. 81 kg konnte Hubert Descher einen überlegenen Sieg in der Kat. -81 kg feiern. Ebenfalls Doppelgold (Allgemeine Klasse und U-20) gab es für Anna Lamparter in der Kat. -64 kg mit 64 kg Reißen und 75 kg Stoßen. In der Teamwertung gab es einen überlegen Sieg für die Mannschaft vom KSV-RUM 1 in der Besetzung – Victoria Steiner – Anna Lamparter – Tamara Norz – Hubert Descher und Monty Bayer. Mit 1317,8 Punkten siegte unserer Mannschaft mit einem Vorsprung von 135 Punkten auf die zweitplatzierte Mannschaft von ATUS Bruck/Mur.

