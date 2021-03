Doppelweltmeister Johannes Lamparter holt sich bei den nordischen Kombinationen in Klingenthal Platz 3. Der Sieg ging an den 23-jährigen Jarl Magnus Riieber. Der Norweger setzte sich im Zielsprint gegen den Japaner Akito Watabe durch und feiert seinen achten Saisonsieg.

KLINGENTHAL. Der Weltmeister Johannes Lamparter, zeigte erneut was er kann und holte sich am Samstag einen Stockerlplatz. Beim Springen erreichte der 19-Jährige mit 126,5 Metern den neunten Platz und hatte einen Rückstand von 1:23 Minuten auf den Führenden. Die Top-Performance der Athleten Riiber und Watabe waren im 10-km Langlauf nicht mehr einzuholen. Lamparters Kampfgeist war beeindruckend, denn er überholte seine Konkurrenten und fuhr dann noch auf den dritten Platz. „Ich bin sehr zufrieden, obwohl ich auf der Schanze keinen allzu guten Sprung erwischt habe und mit den Windbedingungen etwas Pech hatte“, sagte Lamparter im ORF-Interview. „Umso besser sind meine Ski dann in der Loipe gelaufen und mein Rennen war fast perfekt. Alles in allem war es ein genialer Tag für mich.“ Es ist der zweite Weltcup-Podestplatz in einem Einzelbewerb für Johannes Lamparter.

Mehr dazu

Weitere Nachrichten finden Sie hier.