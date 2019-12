Vergangene Woche fanden in Graz wieder die alljährlichen Österreichischen Kurzbahnmeisterschaften im schnellen Becken des Hallenbads Graz Eggenberg statt. Schon zum Auftakt schwamm Halls Paradeathlet der Konkurrenz davon und beendete die 400 Meter Freistil im Vorlauf mit einem neuen Tiroler Rekord und gewann damit die Juniorenklasse. Im Finale verbesserte er den neuen Rekord noch einmal und holte sich auf dieser Strecke mit 3:57,56 Min. neuerlich einen Sieg.

Mit hartem Training zum Erfolg

Auch auf seiner Lieblingsdisziplin, den 200 Metern Freistil war Kurz nicht zu schlagen. Schon im Vorlauf holte er sich den Tiroler Rekord und gewann damit die Juniorenklasse, am Nachmittag im Finale dann verbesserte er diesen Rekord noch einmal auf sensationelle 1:49,76 Min. und gewann mit dieser Zeit auch seine erste Medaille in der allgemeinen Klasse. Auch über 200 Meter Lagen, 100 Meter Freistil und 50 Meter Freistil schwamm er persönliche Bestzeiten und bewies einmal mehr, dass sich hartes Training das ganze Jahr bezahlt macht. Über Weihnachten gibt es nun fünf Tage frei, bevor es mit dem Österreichischen Juniorenkader zu einem Trainingslager in die Südstadt geht. Das nächste erklärte Ziel sind die Junioreneuropameisterschaften 2020 in Aberdeen, für die Luis Kurz schon jetzt bestens gerüstet scheint.