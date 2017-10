Alles läuft für Mils

01.10.2017, 21:31 Uhr

Mit dem Sieg gegen Axams macht der SC Mils in der Tabelle der Landesliga West einen Riesenschritt nach vorne.

Um ganze drei Plätze verbesserten sich die Jungs von Trainer Andi Graus am vergangenen Wochenende und zählen nun zu den ersten Verfolgern des Spitzentrios Reutte, Matrei und Volders. In einer rassigen Partie gelingt Stefan Hörtnagl der erste Treffer allerdings erst in Minute 28. Davor und danach gab es zahlreiche Torchancen, kurz vor dem Pausenpfiff hämmerte Manu Eiterer den Ball aus großen Entfernung in den gegnerischen Kasten. Auch nach dem Seitenwechsel war Mils die klar bessere Mannschaft, die Gäste aus Axams kamen nur sporadisch vor das Tor von Keeper Fabian Schumacher. In der Nachspielzeit fixierte Rade Stojakovic den mehr als verdienten Endstand von 3:0. In der nächsten Runde kann Mils im Oberland mit großem Selbstvertrauen gegen die SPG Prutz/Serfaus antreten und mit einem Sieg weitere wichtige Punkte sammeln.