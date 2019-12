28 Jahre lang war Vinzenz Rauscher Bürgermeister der Stadtgemeinde Hermagor-Presseggersee; am 31.Dezember 2019 feiert er seinen 70er.

HERMAGOR (jost). Heute ist Silvester, als letzter Tag des Jahres immer ein markanter Tag. Insbesondere für Altbürgermeister Vinzenz Rauscher aus Egg, der heute seinen 70.Geburtstag feiert.

Aus gegebenem Anlass blickt die WOCHE mit dem Polit-Jubilar auf sein bisheriges erfülltes Privat- und Berufsleben zurück und hat auch ein paar langjährige Freunde und Wegbegleiter um ihre Wortspenden zu „Zenz“ gebeten.

Politiker-Beruf

Es war im Sommer 1971, als der damals 22-jährige Vinzenz Rauscher nach seiner abgeschlossenen Mechaniker-Ausbildung und abgeleistetem Präsenzdienst sowie als Absolvent der Polizeischule Innsbruck – für ihn etwas überraschend – auf Ersuchen der Gemeindevertretung der damaligen Gemeinde Egg als Gemeindesekretär den ersten Schritt in die Welt der Kommunalpolitik setzte.

Die turbulenten Folgejahre waren geprägt von Fachkursen, Seminaren, Verwaltungs-Prüfungen und Workshops, insbesondere die Zeitspanne zwischen 1973 und 1979, wo Rauscher als Leiter der neuen Tourismus- und Kulturabteilung in der Stadtgemeinde Hermagor-Presseggersee (nach der Zusammenlegung von insgesamt fünf Gemeinden) tätig war. Zu seinem Alltag gehörten damals zahlreiche Werbefahrten, Presse-Auftritte, Organisation von Veranstaltungen sowie die Gästebetreuung und die Umsetzung von touristischen Infrastrukturprojekten.

Rauscher’s Geschäftsführer-Tätigkeit der SPÖ Bezirksorganisation Hermagor dauerte von 1979 bis 1985, bevor er ab 1985 seine Tätigkeit als Gemeinde-Beamter der Stadtgemeinde Hermagor-Presseggersee antrat. Diese intensive Aufgaben-Phase seines Berufslebens dauerte bis Jahresende 2010 und lässt sich nicht mit wenigen Worten erfassen, daher nur eine Kurzbeschreibung in Schlagworten: Projektkoordination, Grundverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Umsetzung touristischer Großprojekte, insbesondere die Entwicklung des Skigebietes Nassfeld, diverse Interreg- und Leaderprojekte, neue Infrastrukturprojekte, Koordination von Betriebsansiedelungen, interkommunaler Gewerbepark sowie die Koordination der Orts- und Stadtentwicklung.

Erstmals für den Gemeinderat kandidierte der zweifache Vater 1979 und war bis 1983 Stadtrat für Sport, Kultur, Kindergarten und Jugend, bevor er am 10.Jänner 1983, also im jugendlichen Alter von 33 Jahren, zum damals österreichweit jüngsten Bürgermeister einer Bezirksstadt gewählt wurde. 28 arbeits- und entbehrungsreiche Jahre später, nach fünf erfolgreich geschlagenen Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, stellte „Zenz“ im Jahre 2011 sein Amt als bisher längstdienender Bürgermeister der Stadtgemeinde Hermagor aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung.

Rauscher’s Wünsche für die politische Zukunft: "In der Zukunft wird es notwendig sein, die Politik so auszurichten, dass nicht nur das Materielle, das eigene Ich, in den Vordergrund gestellt wird, sondern die Gemeinsamkeit, mehr Gerechtigkeit in sozialen und menschliche Fragen, sowie die Umwelt und Natur mehr Platz bei den Entscheidungen bekommt. Solidarität vor Egoismus wird wieder wichtig werden, um das Zusammenleben wieder positiv gestalten zu können."

Privatleben

Für Vinzenz Rauscher steht zu seinem 70er die Familie mit den fünf Enkelkindern im Mittelpunkt. "Ich bemühe mich, ein guter Opa zwischen Egg und Wien zu sein, ich finde Freude an der Jagd, meinem langjährigen Hobby, aber damit zusammenhängend auch an der Musik als Jagdhornbläser. Darüberhinaus bin ich noch Aufsichtsrat der Kärntner Sparkasse.“

Wortspenden zum Siebziger

Bürgermeister Siegfried Ronacher

„Ich habe vor einigen Jahren gute Arbeit mit einem dazugehörigen guten Grundgerüst übernommen. Zum 70. Geburtstag wüsche ich Dir, lieber Zenz, alles erdenklich Gute, sowie viel Gesundheit. 28 Jahre das Amt des Bürgermeisters auszuüben ist eine sehr lange Zeit. Vor allem bedeutet dies ein verzichtvolles Leben mit sehr wenig Freizeit. Diesem bescheidenen Lebensstil gebührt Hochachtung und dementsprechende Wertschätzung!“

Ex-Landesrat Max Rauscher

„Da junge windische Bua hat in Hermagor ka Chance“, das war die Feststellung einiger Hermagorer bei seiner Nominierung für den Bürgermeister. Aus ihm wurde ein erfolgreicher Bürgermeister, der das Ohr am Puls der Zeit hatte. Mit seinem Weitblick und seiner Gabe „Alle einzubinden“ konnte in der Stadtgemeinde sehr viel erreicht werden. Herzlichen Glückwunsch, viel Gesundheit und Freude mit der Familie und den verschiedenen Freizeit-Tätigkeiten wünscht Dir Dein Max.“

Nassfeld-Pionier Arnold Pucher

„Die Zusammenarbeit mit Zenz war nach Max Rauscher als Bürgermeister, trotz seiner Jugend, immer auf Augenhöhe und im Sinne unserer Region. Die Ziele, die wir uns gesteckt haben, wurden erreicht. Viel Gesundheit und Wohlergehen für die nächsten Jahre!“

Hotelier Karl „Charly“ Wassertheurer

Als ehemaliger Tourismusobmann verband uns von 1984 bis 2009 ein langer, aber schöner und erfolgreicher gemeinsamer Weg mit unzähligen Werbemassnahmen und Aktivitäten für unseren Tourismus. Und seit nunmehr 20 Jahren sind wir gemeinsam mit unseren Bikerfreunden unterwegs.

Lieber Zenz, ich möchte Dir zu Deinem 70er alles Gute wünschen, weiterhin viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen im Kreise Deiner Familie. Danke für die wunderschöne Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, sowie für deine Aufrichtigkeit und Handschlagqualität.