Royale Ballnacht der Maturanten

14.05.2017, 11:25 Uhr

Unter dem Motto „Casino Royale“ lud das Team der HLW Hermagor zu einer unvergesslichen Ballnacht.

HERMAGOR jost). Die Schüler der 4. HLW-Klassen haben unter der Leitung von Werner Wölbitsch und Gabi Patterer alle Register gezogen, um den Gästen eine glamouröse „Night to Remember“ zu bescheren. Bei einem Hauch von James Bond wurde im Stadtsaal und auf dem Rathausplatz bei ausgelassener Stimmung hoch gepokert.Die Maturaklassen zeigten ihr tänzerisches Können bei der rauschenden Polonaise und der spektakulären Mitternachtseinlage – einstudiert von Valeina-Dance-Chef Sascha Jost. Das Tanzbein wurde zur Musik von „Sammy`s Band“ und in der Disco zu heissen Rhythmen von DJ Matteo Zauner eifrig geschwungen und im VSOP-Zelt chillten die Besucher zur Lounge-Musik von Christian Pertl.Die ausgezeichnete Kulinarik, coole Drinks an der Cocktailbar, sowie die Tombola waren weitere Garanten für eine lange, unvergessliche Nacht, welche erst beim „Rien ne va plus“ in den Morgenstunden endete. HLW-Direktor Christian Warmuth zeigte sich erfreut über den grossen Erfolg des Frühlingsballes, welcher jährlich zum grössten gesellschaftlichen Ereignis in unserer Region zählt.Dabei u.a: Siegi Ronacher, Christina Ball, Irmgard Hartlieb, Josef Zoppoth, Norbert Leitner, Erhard Eder, Gerhard Martin, Walter Tomantschger, Maria Gugg-Hebein