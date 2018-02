15.02.2018, 07:36 Uhr

ÖZIV Hermagor, Promis und beeinträchtigte Sportler sorgen für Spaß auf der Madritschen-Piste!

HERMAGOR (lexe). Am 24. Februar 2018, dem Aktionstag "Fun & Run", stehen Ex- Weltcupläufer wie Sabine Egger, Werner Franz und Fritz Strobl auf der Piste um Athleten mit Behinderung zu begleiten.Mit dabei sein werden auch die namhaften Paralympicsieger Markus Salcher und Para-Weltcupläufer Nico Pajantschitsch. Die Profis unterstützen die jungen Sportler vom Starthaus bis zur Ziellinie. Gefahren wird mit kostenlos zur Verfügung gestellten Skigeräten.

Spaß wird garantiert!"Fun & Run" wird heuer bereits das 4. Mal durchgeführt. So sollen Berührungsängste abgebaut werden, Freundschaften entstehen und die eigenen Grenzen erweitert werden. Organisatorin ist Birgit de Cillia-Messner vom Verein ÖZIV Kärnten Lebenswerke Hermagor, die mit ihrem Team, speziell ausgebildeten Skilehrern und eigens angefertigten Geräten am Madritschenhang zur Stelle sein wird. An Aktionstagen wie diesen sind auch viele Ehrenamtliche mit dabei, wie z.B. Anna Dermutz. Das Ziel dieser Aktion, die Jahr für Jahr beliebter wurde, ist es Sport für Menschen mit Behinderungen, Jugendliche mit Lernschwierigkeiten und ihre Angehörigen leichter zugänglich zu machen.Frei zugänglichIn jeder Jahreszeit! Familien sollen aktiv teilhaben können. Birgit de Cillia-Messner: "An diesem Tag sollen die sportlichen Aktivitäten, die Menschen mit Behinderung geboten werden, gemeinsam genutzt werden. Der Gedanke der Inklusion soll umgesetzt und gelebt werden."Prominente UnterstützungSportler wie Markus Salcher, Thomas Grochar und Nico Pajantschitsch unterstützen auch immer wieder beim Erwerb von Sportgeräten für Menschen mit Behinderung. Insgesamt konnten in den vergangenen drei Jahren bereits zwei Wintersportgeräte angeschafft werden. Diese stehen bei der Skischule Sport Sölle in Tröpolach am Nassfeld zum Verleih zur Verfügung. Jetzt soll dieses Sortiment um zwei Sommersportgeräte erweitert werden.FOTO: (c) nassfeld.at