Es gibt einen neuen Chef im Rotary Distrikt

25.07.2017, 18:00 Uhr

Seit 1. Juli heißt im Rotary-Distrikt 1910 der Chef von 4.200 Rotariern Arno Kronhofer.

WOCHE: Herr Kronhofer, seit Anfang des Monats sind Sie der höchste Rotarier in Ost/Süd-Österreich und Bosnien Herzegowina. Eine Ehre für Sie?

ARNO KRONHOFER:

Was waren Ihre Beweggründe für die Kandidatur?

BEZIRK (Tiefling). Die WOCHE sprach mit dem Hermagorer über Ziele, Aufgaben, Wünsche.Eine sehr große Ehre. Und ich werde diese Governorfunktion in Dankbarkeit ausüben.Zum einem sah ich bei meinen militärischen Einsätzen (1996-1999) im Balkan wirklich schreckliche Dinge und nun möchte ich die Chance nutzen, auch außerhalb meiner militärischen Arbeit überregional helfend zu wirken. Und zum anderem haben wir in Europa vieles im Überfluss und in anderen Kontinenten geht es ums nackte Überleben. Auch hier möchte ich meine Kraft helfend einsetzten.

Also viel Arbeit. Koordinierbar mit Ihrem bisherigen Job?

100 Prozent, was beinhaltet dies genau?

Interact, Rotaract?

Die rotarische Jugend bereitet sich auf deren Aufgaben vor. Hat der Herr Governor auch eine besondere Ausbildung genossen?

Hatten Sie schon ein besonderes Highlight erleben dürfen?

Von Ihren Vorgängern hörte ich, ein Governor legt an die 70.000 Reisekilometer zurück? Schon überlegt, wie das für Sie als richtigen Familienmenschen alles unter einen Hut gehen soll?

Ihr Herz schlägt für das berufliche Klagenfurt und das heimatliche Hermagor. Haben Sie hier etwas geplant?

ZUR SACHE

Nein. Ich nehme für das Jahr 2018 ein Sabbatical, sprich berufliche Auszeit. Damit kann ich mich zu 100 Prozent auf meine ehrenamtliche Funktion konzentrieren.Wie schon gesagt, helfend zu wirken, aber koordinieren. Wichtig ist für mich auch, Rotary in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Ich habe bereits für Österreich und Bosnien Herzegowina eine PR-Offensive gestartet. Die Jugend (Interact- und Rotaractclubs) hat in meinem Programm einen großen Stellenwert und ich möchte unsere Gesamtmitgliederanzahl um 3 Prozent steigern.Hier finden sich Jugendliche (13 bis 19 Jahre) zu ihren monatlichen Interacttreffen zusammen. Als Rotaracter wird dann bis zum 30. Geburtstag das selbstlose Dienen weitergelebt. Heißt aber nicht, dass niemand vor Dreißig Rotarier werden kann. In Kärnten treffen sich die Rotar- oder Interacter in Villach, Klagenfurt, Wolfsberg und Tanzenberg.(Lächelt). Ich war in San Diego/Kalifornien, Madrid/Spanien, Bukarest/Rumänien zur Ausbildung, ehe ich in Seoul/Südkorea gewählt und bestellt wurde.Eindeutig die Rotary Convention in Atlanta. 40.000 rotarische Freunde an einem Ort. Da konnte ich den Geist und das Feeling von Rotary richtig aufsaugen. Es herrschte eine einzigartige Stimmung.Meine Frau Magret wird mich bei vielen meiner Reisen begleiten und unterstützen. Es wird ein gemeinsames, rotarisches Jahr.Nein. Denn die Clubs sind in der Region autonom und der Governor agiert überregional. Aber wenn Not am Mann sein sollte, kann man auf mich zählen.Arno Kronhofer12. Feber 1957verheiratetMargretArno jun., PhilippMitschig, Gemeinde HermagorSoldatChef der Öffentlichkeitsarbeit beim österreichischen Bundesheer/Kärnten, Gastvortragender an der Fachhochschule Militärakademie/Wiener NeustadtMitglied RC Hermagor (seit 1996) Präsident RC Hermagor (2006/07), Assistent Governor Kärnten (2013-2015), Governor Distrikt 1910 (2017/18)Mathematik Physik, Psychologie, SportOptimismus mit Herzwürde ich die Kriege abschaffen.auf gut kärntnerisch, ein anständiger Mensch sein und Herz zeigen.meine Wirkungsstätte meiner heimlichen Liebe nach Villach Ich lebte 15 Jahre in der Draustadt.der Lebensmittelpunkt und das Zentrum der Erde.