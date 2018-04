29.04.2018, 03:03 Uhr

sirene Operntheater: Uraufführung der Kammeroper JEANNE & GILLES von Francois-Pierre Descamps und Kristine Tornquist



Premiere am 21. September 2018, 20:00 Uhr

Weitere Vorstellungen am 23., 26., 27., 28., 29. September, jeweils um 20:00 Uhr



REAKTOR - Wien 17, Geblergasse 36-40 - TRAM 43 Palffygasse / TRAM 44 Yppengasse / U6 Alser Strasse

Das Libretto erzählt von einer Liebesbeziehung zwischen der charismatischen Jeanne d’Arc und dem charakterschwachen Gilles de Rais. Gilles verehrt die rätselhafte Jungfrau, doch seine Sehnsucht wird nicht erfüllt, denn Jeanne hat Wichtigeres zu tun als zu lieben. Sie ist ganz dem Krieg ergeben, watet unerschütterlich durch Blut und Greuel und zieht ihre Schlachtgefährten mit. Wenn Jeanne die Stimme des Sieges hört, hört Gilles die Todesschreie seiner Opfer, die ihn fortan quälen. Nur der Glaube, dass Jeanne Gott und damit die Moral auf ihrer Seite hat, kann ihn beruhigen. Gilles hofft auf die Zeit nach dem Krieg. Doch die Hoffnung wird mit Jeanne am Scheiterhaufen verbrannt. Er zieht sich von den Schlachtfeldern in sein dunkles Schloss zurück, um in den Schreien seiner Opfer Jeannes Stimme zu beschwören. Eine Metapher des Krieges, der voran seine glänzende, heroische Seite – und im langen Nachhinein die Abgründe in den Seelen der Überlebenden zeigt.

Musik. Francois-Pierre DescampsText. Kristine TornquistJeanne d'Arc, Feldherrin / Kind. Lisa RombachGilles de Rais, Feldherr und Marschall. Paul SchweinesterJean Pasquerel, Jeannes Beichvater / Antonio Francesco Prelati, exkommunizierter Pater und Alchimist. Johann LeutgebEtienne de Vignolles, genannt La Hire (Wildling), Söldnerführer / Poitou, Diener. Andreas JankowitschJean d'Orléans, Cousin des Königs und Feldherr / Jean de La Rivière, Naturwissenschaftler. Bernd LambauerMusikalische Leitung. Francois-Pierre DescampsRegie. Kristine TornquistAusstattung. Markus BoxlerTechnik. Edgar AichingerKorrepetition. Petra GiacalonePresse / PR. Barbara VanuraProduktion. Jury Everhartz