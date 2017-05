Herzogenburger sind große Öko-Preisträger

03.05.2017, 08:40 Uhr

Insgesamt waren 50 Projekte für den renommierten "Energy Globe Award" eingereicht worden.

HERZOGENBURG. Die ARGE Kraftwerke aus Herzogenburg haben sich den "Energy Globe Award" Niederösterreich geholt. An der Landwirtschaftlichen Fachschule Tulln wurde der Preis durch Landesrat Karl Wilfing vergeben.Obmann der ARGE Kraftwerke, Kurt Merkl, zeigt sich erfreut und blickt bereits in die Zukunft: "Am 23. Mai sind wir bei der Verleihung für ganz Österreich dabei. Wir hoffen, dass wir wieder weiterkommen." Zehn Prozent der Wasserkraft kommt aus den 54 Kraftwerken der ARGE Kraftwerke im Unteren Traisental.

Die "Energy Globe Awards" betonen den verantwortungsbewussten Umgang mit Mutter Natur und rücken Öko-Innovationen in den Blick der Öffentlichkeit. Preise gab es in den Kategorien Erde, Feuer, Wasser, Luft und Jugend. Insgesamt wurden über 50 Projekte aus Niederösterreich beim Wettbewerb eingereicht. Der Gesamtsieg ging an die ARGE Kraftwerke Unteres Traisental mit dem Projekt „Die ökologisch verträgliche Nutzung der Wasserkraft“. "Wir haben unsere Aufgabe gemacht", sagt Kurt Merkl.