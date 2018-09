Mut in der Liebe lohnt sich

12.09.2018, 07:02 Uhr

Schmetterlinge im Bauch und die rosarote Brille auf der Nase: Bezirksblätter starten "Liebesserie".

Seit 45 Jahren verheiratet



Bester Freund als Kuppler



Zur Sache



REGION (sl). Können Sie sich eigentlich noch an jenen Tag erinnern, an dem Sie Ihrer "besseren Hälfte" begegnet sind? War es Liebe auf den ersten Blick? In einer sechsteiligen Liebesserie stellen die Bezirksblätter in dieser Ausgabe Paare aus der Region vor, die verraten wie sie sich kennengelernt haben. In den folgenden Ausgaben erzählen Bezirksblatt-Leser wie das "erste Mal" war, oder verraten die besten "Sexplatzerl" und "Liebesrezepte". Und natürlich suchen wir die schönsten Liebesgeschichten (siehe "Zur Sache"): Dabei können Sie eine Flugreise nach Rom, ein Thermenwochenende oder ein Candle-Light-Dinner gewinnen.Viele positive Erinnerungen verbindet das Ehepaar Rudolf und Helga V. mit der Stadtgemeinde Herzogenburg: "Wir haben uns in der damaligen 'Rosenthenne' kennengelernt", erinnert sich Helga V., "Rudolf lehnte mit einem Getränk in der Hand an der Wand und schien auf jemanden zu warten." Sie habe ihn zunächst nicht ansprechen wollen und habe geglaubt, er hätte auf seine Freundin gewartet. "Nach einer Viertelstunde stand er immer noch da. Das war für mich ein Zeichen", so Helga V. weiter, "Ich sammelte all meinen Mut zusammen und redete ihn an." Im Oktober 1972 wären sie schließlich zusammengekommen. "Im August des Jahres 1973 haben wir dann geheiratet", erzählt Rudolf V. Zwei Kinder und mittlerweile sechs Enkelkinder, von denen drei bereits erwachsen wären, habe das Ehepaar. Von trauter Zweisamkeit in der Pension wäre allerdings noch nicht die Rede: "Wir passen unter der Woche sehr oft auf die Kleinen unserer Tochter auf."Vom Kinderkriegen ist für Patrick Stigler aus Traismauer und Freundin "Rina" aus Wien noch lange nicht die Rede. "Wir kennen uns schon seit circa drei Jahren über das Internet und waren bis vor ungefähr einem halben Jahr nur gut befreundet." Stigler habe allerdings schon immer stärkere Gefühle gehegt: "Ich war schon von Anfang an in Rina verliebt, aber traute mich eine gefühlte Ewigkeit nicht, ihr das zu gestehen." Vor sieben Monaten dann sei er über seinen Schatten gesprungen - allerdings nicht ohne Hilfe: "Mein bester Freund konnte sich meine 'Suderei' nicht mehr anhören. Er meinte: 'Entweder du sagst es ihr jetzt sofort, oder ich mache das.'" Der Druck des Freundes habe Wirkung gezeigt: "Ich gestand Rina meine Liebe und siehe da: Heute sind wir seit bald einem Jahr zusammen."Schicken Sie Ihre Liebesgeschichte an liebe2018@bezirksblaetter.at oder laden Sie Ihre Story auf meinbezirk.at/liebe2018 hoch. Bitte geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an. Fotos sind natürlich erwünscht – am besten aktuelle und auch welche von anno dazumal.