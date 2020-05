Nach vier Wochen Komplettschließung und anschließendem Abholservice sperrt der beliebte Chinese am Hollabrunner Hauptplatz ab 15. Mai wieder auf.

HOLLABRUNN (ag). Mit einem Zettel an der Tür verwies das chinesische Restaurant gleich zu Beginn der Corona-Maßnahmen auf die Schließung des Lokals. Nach und nach langte aber der Wunsch nach einem Abholservice ein. Den Anfragen wurde nach Ostern nachgegangen. "Viele unserer treuen Kunden schätzten diesen Service besonders und es kam sehr gut an", freut sich Xiaoyn Ji aber wieder auf die gesamte Öffnung ihres Lokals ab 15. Mai. Dann bittet sie die Kunden um vorherige Tischreservierung. Im Lokal werden dann die Tische den Kunden zugewiesen. Jeder zweite Tisch wird frei bleiben, um die Abstände einhalten zu können, die Mitarbeiter werden Mund-Nasenschutz und Handschuhe tragen.

Buffet noch fraglich

Xiaoyn Ji ist sich noch nicht sicher, ob und in welcher Form sie das umfangreiche Buffet anbieten kann: "Wir haben schon eine Menge Desinfektionsmittel und Handschuhe bestellt und ich hoffe es wird rechtzeitig geliefert. Dann können wir regelmäßig beim Buffet reinigen oder es steht Personal dort und gibt die Speisen aus. Das ist noch nicht fix." Ihre Mitarbeiter hat sie zwar gekündigt, stellt aber alle wieder ein. Während der geschlossenen Zeit verbrachte Xiaoyn Ji viel Zeit mit ihrer Familie und führte im Lokal Sanierungsmaßnahmen durch: "Das war auch eine schöne Zeit und mein Sohn hat sich schon sehr daran gewöhnt." Die Kosten für das Lokal und zum Leben blieben allerdings gleich hoch, weshalb sie sehr froh ist, nun wieder öffnen zu können. All ihre Verwandten und Freunde in China blieben vom Virus verschont. "In China wurden die Maßnahmen sehr streng gehandhabt und große Teile komplett gesperrt. Die Beschränkungen waren noch viel extremer als bei uns", beschreibt sie.