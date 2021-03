Brandeinsatz mitten im Ortsgebiet

Schuppenbrand in Prutzendorf

Ein Brand eines „Mopedauto“ entpuppte sich als Schuppenbrand. Neun Feuerwehren hatten alle Hände voll zu tun am Freitagnachmittag in Prutzendorf.

Bereits bei der Anfahrt war eine dichte Rauchsäule zu sehen. Neun Feuerwehren, Rotes Kreuz und Polizei standen am Nachmittag des 19. März im Einsatz. Ein Schuppen stand mitten im Ortsgebiet von Prutzendorf in Vollbrand. Anfangs wurde Wasserversorgung aus Löschwasserbehälter, Ortsbach und Hydranten hergestellt und zeitgleich mit dem Löschangriff begonnen. Da der Dachstuhl durch den Brand massiv einsturzgefährdet war, konnte nur mit einem Aussenangriff teilweise unter schwerem Atemschutz der Brand bekämpft werden. Personen wurde laut ersten Informationen keine verletzt. Die Ausbreitung auf Nachbarobjekte konnte erfolgreich verhindert werden. Mittels Einsatz von Schaummittel wurde schlussendlich ein neuerliches aufflammen verhindert. Der Einsatz dauerte noch bis in die Abendstunden an. Die Brandursache ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Presseinformation der Freiwilligen Feuerwehr Sallapulka.