Circus Pikard: Zirkusshows via Stream am 26.12.

Der Circus Pikard möchte auch in der nicht ganz einfachen Pandemie-Zeit Freude und Frohsinn verbreiten. Nachdem die Zirkus-Tournee im November zu Ende gegangen ist, bietet der Circus Pikard im Dezember daher ein besonderes Special an:

Am 26. Dezember wird auf dem youtube-Kanal des Circus Pikard wieder Zirkusshow gestreamt, um 16 Uhr und wie gewohnt gratis.