Horner Mobilitätstag am 19.9. am Festgelände

Das Festgelände Horn steht am Samstag, 19.9.2020 von 10 bis 16 Uhr ganz unter dem Motto Mobilität. Dabei gibt es neben jeder Menge Informationen auch viele praktische Übungen und Tests, wie man in Zukunft sicher, flott und umweltbewusst seine Ziele erreicht.

Die Veranstaltung der Stadtgemeinde Horn findet heuer erstmalig mit Unterstützung des Regionalen Mobilitätsmanagements Waldviertel der NÖ.Regional in Kooperation mit den wichtigsten Partnern in Sachen Mobilität statt. An diesem Tag werden die Stadtgemeinde Horn, der ÖAMTC, das Klimabündnis, die ÖBB, die ENU (Energie- und Umweltagentur Niederösterreich) sowie die NÖ.Regional am Festgelände mit vielen Informationen vertreten sein. Zudem werden auch Schulungen und Tests, wie beispielsweise kostenlose Fahrradüberprüfungrn, Fahrplanschulungen, E-Bikes-, Segways-, und Hoverboards-Probefahrten, angeboten. Das Programm ist für Kinder und Erwachsene bestens geeignet. Eröffnet wird der Horner Mobilitätstag um 10 Uhr von Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl sorgt Caterer Martin Kranzler.