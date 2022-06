2:24

HORN. Die derzeit 83 engagierten top motivierten Mitarbeiter im Autohaus Waldviertel in Horn bieten vielseitige Serviceleistungen rund um die Mobilität von heute und morgen an. "Unsere zufriedenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sorgen täglich für mehr und mehr zufriedene Kunden, darum sind wir laufend auf der Suche nach neuen und motivierten Mitarbeitern.", so Benjamin Zeilinger, Vertriebsleiter im Autohaus Waldviertel. Eine Lehre bei Autohaus WaldviertelWerde auch du Lehrling bei uns! Du...