Geschafft! Abschlussfeier von drei Ausbildungszweigen der Gesundheits- und Krankenpflegeschule

Abschluss des Diplomjahrganges 2015/2018 vom 07.09.2015 – 12.09.2018

Pflegeassistenz – Abschlüsse Lehrgang von 11.09.2017 – 12.09.2018

Abschluss Lehrgang MAB Operationsassistenz 5 von 13.11.2017 – 12.09.2018

Gesamt drei Jahre dauerte die Diplomausbildung an der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege. In der Diplomausbildung wurde bereits auf das erweiterte Tätigkeitsfeld reagiert, neu im Gesetz verankerte Tätigkeiten im Lehrplan eingebaut und als Trainingssequenz im 3. Lernort (Krankenhaus) etabliert. Insgesamt schlossen 19 Personen ihre Ausbildung ab, davon 3 ausgezeichnete Erfolge, 11 gute Erfolge, 5 Erfolge.Die seit 2016 angebotene Berufsausbildung zum Pflegeassistenten schlossen heuer 10 Personen ab, davon 8 ausgezeichnete Erfolge, 1 guter Erfolg, 1 Erfolg.Weiters konnte eine Ausbildung in den Medizinischen Assistenzberufen (MAB) erfolgreich beendet werden: Es feierten 12 Damen und Herren ihren Abschluss als Operationsassistenten, davon 6 ausgezeichnete Erfolge, 4 gute Erfolge, 2 Erfolge.Die feierliche Übergabe der Dekrete fand mit zahlreichen Ehrengästen im Vereinshaus Horn statt. Der Präsident des NÖ Landtages Karl Wilfing gratulierte den Absolventinnen und Absolventen mit anerkennenden Worten und Glückwünschen für die Zukunft: „Die Gesellschaft braucht Menschen wie euch, Nächstenliebe und Empathie sind wichtig im Pflegeberuf, der euch eine Berufung ist, denn im Endeffekt kommt es immer auf die Menschen an.“Schuldirektor Mag. Wolfgang Schrenk wandte sich ebenfalls an die Absolventinnen und Absolventen aller Ausbildungen: „In einem hochwertigen, intra- und extramuralen Gesundheitssystem sind die Pflegeberufe besonders wesentliche Bausteine. Sie sind nun Teil dieses „Puzzles“, Sie haben in Ihrer Ausbildung Herz, Einsatz und Ehrgeiz in Theorie und Praxis gezeigt. Ich entlasse Sie guten Gewissens in die Berufswelt und wünsche Ihnen viel Erfolg, Freude im Beruf und bei der Arbeit am Patienten.“Die Jahrgangssprecher bedankten sich mit herzlichen und persönlichen Worten bei ihren Klassenlehrern und hoben den Gemeinschaftsgeist und ihre Weiterentwicklung im Laufe der Ausbildungszeit hervor.Oben von links: Mag. Wolfgang Schrenk, stv. Pflegedirektorin Petra Pacher, Med. GF LK-Holding Dr. Markus Klamminger, SchülerInnen: Susanne Aigner, Markus Weber, Benedikt Wurz, Christoph Franz, Nico HartnerMitte von links: Regionalmanager Dr. Andreas Reifschneider, Vizebgm. Gerda Erdner, Julia Friedrich, Julia Lackner, Anna-Maria Duriakova, Lisa Reither, Johannes Schmid, Anna Schermann, Tina Baumgartner, Mag.(FH) Kurt Weilinger, Mag. Claudia Steininger-Gurnhofer, NÖ Landtagspräsident Mag. Karl Wilfing, Prim. Dr. Roland Celoud, Mag. Franz HuberUnten von links: Kimberly Stichauner, Jennifer Jahodinsky, Daniela Braun, Tamara Stichauner, Sejada Mujcinovic, Melanie Ederer, Sandra BaumgartnerOben von links: Regionalmanager Dr. Andreas Reifschneider, Barbara Hohenecker, MSc, Vzbgm. Gerda Erdner, stv. PD Petra Pacher, Med. GF LK Holding Dr. Markus Klamminger, Mag. Claudia Steininger-Gurnhofer, Denise Spitaler, Tamara Fally, Elmedina Spahic, Nadine Schuecker, Mag. Wolfgang Schrenk, Prim. Dr. Roland Celoud, NÖ Landtagspräsident Mag. Karl Wilfing, Mag. Franz Huber;Unten von links: Karin Steiger, Jennifer Brumüller, Martina Fechter, Bettina Hartl, Mario Müllner, Michaela Schrottmeyer;Oben von links: Regionalmanager Dr. Andreas Reifschneider, Karl Maurer, Vzbgm. Gerda Erdner, Med GF LK Holding Dr. Markus Klamminger, Gerhard Beer, Marko Mrazek, Andrej Koleszar, Philip Rössler, Bernd Pfaffinger, Mag. Wolfgang Schrenk, Prim. Dr. Roland Celoud, Mag. Claudia Steininger-Gurnhofer, NÖ Landtagspräsident Mag. Karl Wilfing, Mag. Franz Huber;Unten von links: Michaela Drautz, MSc, Tanja Mayer, Katharina Genuit, Cornelia Supper, Sandra Mairinger, Barbara Hickl, Manuela Breiner, stv. PD Petra Pacher;Susanne Aigner, Sandra Baumgartner, Tina Baumgartner, Daniela Braun, Anna-Maria Duriakova, Melanie Ederer, Christoph Franz, Julia Friedrich, Nico Hartner, Jennifer Jahodinsky, Julia Lackner, Sejada Mujcinovic, Lisa Reither, Anna Schermann, Johannes Schmid, Kimberly Stichauner, Tamara Stichauner, Markus Weber, Benedikt WurzJennifer Brumüller, Tamara Fally, Martina Fechter, Bettina Hartl, Mario Müllner, Michaela Schrottmeyer, Nadine Schuecker, Elmedina Spahic, Denise Spitaler, Karin SteigerGerhard Beer, Manuela Breiner, Katharina Genuit, Barbara Hickl, Andrej Koleszár, Sandra Mairinger, Karl Maurer, Tanja Mayer, Marko Mrazek, Bernd Pfaffinger, Philip Rössler