Niedrigste Zahl an Arbeitslosen im Bezirk Horn seit Juni 2012 - Positiver Arbeitsmarkttrend hält weiter an

04.10.2017, 20:35 Uhr

In Summe ergeben sich Ende September 758 Jobsuchende, die entweder arbeitslos vorgemerkt oder in Schulungsmaßnahmen des AMS Horn sind (-18,5%). Die Arbeitslosenquote* sank in Horn um 1,2 % auf 4,8 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der Wert in NÖ bei 8,0 Prozent. Wie schon seit Monaten profitieren von der derzeitigen Entwicklung stärker vorgemerkte Jugendliche (- 38,4 %) als vorgemerkte Ältere (- 16%). „Das unterstreicht die Notwendigkeit der Aktion 20.000, die gezielt die Arbeitsaufnahme von Älteren unterstützt. Diese Förderungsmaßnahme wird flächendeckend ab 1.1.2018 in Kraft treten“ so RGS-Leiter Ferdinand Schopp.Sehr gute Beschäftigungssituation Horn verzeichnet nach wie vor Beschäftigungshöchststände*: Der Beschäftigtenstand lag im August bei beinahe 12.500, das ist ein Zuwachs von 0,6 %. Auch im September rechnen wir mit einem Anstieg in dieser Größenordnung. *) Aktuelle Zahlen: August 2017 Bestand an offenen Stellen ist erfreulich hoch Die gute Konjunktur zeigt sich auch an der Entwicklung der gemeldeten offenen Stellen, die mit aktuell 114 (sofort und nicht sofort verfügbare Stellen) zu Buche steht. 3 offene Lehrstellen (SpenglerIn, Einzelhandelskaufmann/frau Textil, Hotel- und GastgewerbeassistentIn) sind derzeit beim AMS Horn gemeldet.