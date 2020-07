Die 22. Ötztal-Classic geht vom Donnerstag, dem 6. bis Samstag, dem 8. August planmäßig über die Bühne. Ein neuer Teilnehmerrekord ist zudem zu vermelden. 90 Oldtimer werden sich am 6.8. auf der Imster-Runde, am Freitag auf der Arlberg-Flexenpass-Hahntennjoch Runde, am Samstag auf der Inntal-Runde den Sieg ausfahren. Lediglich der Orts Grand Prix am Freitag, den 7. 8. im Dorfzentrum von Oetz hat das Corona Fiber bekommen und musste abgesagt werden. Neuer Startplatz für die 3-Tages Classic für historische Automobile ist am Stufenparkplatz der Bergbahn Oetz und nicht das Dorfzentrum, da sich dort eine Baustelle befindet.

Ein Wiedersehen gibt es für die Teilnehmer auf der Bergisel Olympiasprungschanze in Innsbruck. Auf Einladung des ÖSV und GF Herbert Mandl werden die Oldtimer auf der Auslaufkrone der Schanze direkt unter den beiden olympischen Feuerschalen aufgestellt, während vom Sprungturm die berühmte Ansage aus dem Lautsprecher schallt: „Springer kommt!“, denn ein Schauspringen von einigen ÖSV Athleten steht im krassen Gegensatz zur gemütlichen Fortbewegung der klassischen Autos.

Die 90 Teilnehmer stellen sich den 411 Kilometern und 49 Wertungsprüfungen der 22. Ötztal Classic.

Programm:

DONNERSTAG, 6. August 2020

ETAPPEN 1–3 IMSTER RUNDE

Streckenlänge: 73 KM , Wertungsprüfungen: 7 PK, 2 ZK und 2 SP

ab 13.00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer in Oetz, Technische Abnahme der Fahrzeuge, Ausgabe der Startpakete und Fahrtunterlagen

15.45 Uhr Verbindliche Fahrerbesprechung

16.00 Uhr Start in Oetz zur IMSTER RUNDE Etappen 1 – 2 – 3

Oetz – Mieming – Dollinger Driving Village – Imst – Arzl – Roppen – Car World Ötztal

16.59 Uhr Ankunft bei der Driving Village anschließend Go-Kart Sonderprüfung

17.29 Uhr Start ab Driving Village – Imst

17.42 Uhr Ankunft in Imst Sparkassenplatz

18.42 Uhr Start in Imst Sparkassenplatz

19.20 Uhr Ankunft/Ziel Car World - Pole Position auf der Ötztaler Höhe

Freitag, 7. August 2020

ETAPPEN 4–7 OBERLAND-AUSSERFERN-RUNDE

Streckenlänge: 182 KM , Wertungsprüfungen: 6 PK, 4 ZK, 8 SP

08.45 Uhr Verbindliche Fahrerbesprechung in Oetz

09.00 Uhr Start in Oetz zur OBERLAND - AUSSERFERN RUNDE Etappen 4 – 5 – 6 – 7

Oetz – Arlberg – Lech – Kaisers – Elbigenalp – Hahntennjoch – Linserhof – Imst – Oetz

10.03 Uhr Strengen – -Schnann

11.16 Uhr Ankunft in Lech, Jause

11.46 Uhr Start in Lech

12.12 Uhr Start in Steeg Richtung Kaisers und retour

12.48 Uhr Ankunft in Elbigenalp Hotel Alpenrose Mittagessen

14.08 Uhr Start in Ebigenalp Richtung Hahntennjoch

15.40 Uhr Ankunft beim Linserhof

16.20 Uhr Start beim Linserhof Richtung Oetz

16.50 Uhr Ankunft im Ziel in Oetz

Samstag, 8. August 2020

ETAPPEN 8–12 INNTAL RUNDE

Streckenlänge: 156 KM , Wertungsprüfungen: 9 PK, 5 ZK, 6 SP

08.45Uhr Verbindliche Fahrerbesprechung

09.00 Uhr Start in Oetz zur INNTAL RUNDE Etappen 8 – 9 – 10 – 11 – 12

Oetz – Haiming – Telfs – Leutasch – Seefeld – Zirl – Innsbruck – Bergiselstadion – Axams – Kematen – Oberperfuss – Kühtai – Oetz

10.16 Uhr Ankunft beim Quellenhof Leutasch

10.56 Uhr Start beim Quellenhof Richtung Seefeld

11.03 Uhr Durchfahrt Fußgängerzone in Seefeld

11.48 Uhr Nach der Durchfahrt in Innsbruck – Ankunft Bergiselstadion, Mittagessen

14.10 Uhr Start beim Bergiselstadion - Axams – Kematen – Oberperfuss – Sellrain – Kühtai

15.31 Uhr Ankunft in Kühtai beim Dorfstadel

16.11 Uhr Start in Kühtai Richtung Oetz

16.36 Uhr Ankunft im Ziel in Oetz Parkplatz Bergbahnen Oetz

18.00 Uhr Auffahrt nach Hochoetz mit der Bergbahn

ab 19.00 Uhr Aperitif in der Kristall Bar in Hochoetz

ab 19.30 Uhr Classic Dinner mit Siegerehrung

Infos dazu unter www.oetztal-classic.at

Unsere Sonderbeilage mit allen Teilnehmern gibt es auch bald hier online zu lesen.